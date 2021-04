Covid Italia, l'andamento della campagna vaccinale. VIDEO

Sempre con l'aiuto del nostro contatore in alto a destra, dove siamo arrivati? Siamo arrivati a quasi 13 milioni di italiani che hanno avuto almeno una dose di vaccino, all'interno di questi naturalmente ci sono anche coloro che hanno avuto la vaccinazione completa, cioè il 21 e mezzo della popolazione e siamo quasi a due terzi di tutti gli over 70 con la copertura almeno parziale. Questi sono i dati sui vaccini che facciamo di giorno in giorno. Ieri, ma potrebbe aumentare ancora questo dato che si consolida poi nei giorni successivi, siamo poco oltre i 300 mila. Sono i vaccini che si possono fare con le consegne che arrivano. A proposito di consegne vediamo il cartello 45 che ci fa vedere come i vaccini che stanno arrivando sono quelli che ci aspettiamo perché in questo mese, più o meno, ci aspettiamo 8 milioni e mezzo di dosi, ne sono già arrivate 6,4 quindi in quest'ultimo scampolo di aprile dovrebbero arrivare le altre, insomma siamo lì. Vediamo il cartello 76 più nel dettaglio la situazione della vaccinazione degli anziani. Allora, sugli over 80, torta di sinistra, la buona notizia è che il 56% ha già avuto la vaccinazione completa, poi c'è un altro 25,8 che ha avuto almeno una dose, quel 18% di non vaccinati faticherà a scendere rapidamente perché ci sarà poi una fetta che non si riuscirà, per vari motivi, a raggiungere. La torta di destra sono i settantenni. Qui siamo verso la metà che ha avuto appunto una vaccinazione, per quanto anche solo parziale, e un'altra metà che è in corso di vaccinazione, fortunatamente sta andando più veloce di prima la campagna sui settantenni. Come ci presentiamo alla riapertura cominciata ieri? Cartello 36 che è forse quello che ci dice meglio quale è la questione. Perché nonostante quasi tutta Italia sia in giallo le Regioni che avete segnate con l'asterisco sono quelle dove oggi la percentuale di saturazione delle terapie intensive è superiore alla soglia di guardia, la soglia di allerta del 30%. Cioè più di 30 posti in terapia intensiva disponibili su 100 sono occupati da malati Covid, tutti gli altri servono per altre malattie naturalmente e quindi questo ci fa capire come, in molte Regioni italiane, si è in giallo ma con gli ospedali, per così dire, pieni e quindi qui naturalmente serve la cautela. Tutti speriamo che succeda quello che è successo nel Regno Unito, cartello 60, cioè una drastica diminuzione della pressione sugli ospedali. In questo caso possiamo vedere il confronto dei ricoveri, eccolo qua, negli ultimi due mesi tra Italia e Regno Unito. Attenzione però perché, cartello 21, il Regno Unito che esempio ci può dare? Allora, se andiamo a vedere cos'era successo a Londra la percentuale di vaccinati che noi abbiamo oggi, il Regno Unito ce l'aveva il 10 di febbraio, ebbene il 10 di febbraio il Regno Unito era ancora chiuso, le restrizioni erano ancora in corso, non c'erano state riaperture, sono arrivate molte e molte settimane dopo, quindi non è chiaro quanto l'esempio britannico possa essere per noi, in questo momento, attuale.