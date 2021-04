Covid, la pandemia e il boom di italiani col cane. VIDEO

"Se riusciamo a entrare in empatia col proprietario e con il cane, la nostra soddisfazione è incredibile, perché vediamo proprio il rapporto cambia, il proprietario che si mette in discussione che quindi capisce le esigenze del cane". "E forse in questo periodo mettersi in discussione..."È la cosa migliore, ma è la cosa che noi facciamo più fatica a fare". Il Covid ha spinto ben tre milioni e mezzo di italiani che non avevano il cane, a prenderne uno. Forse con lo "smart working" abbiamo più tempo, abbiamo più bisogno di compagnia, se ne sono accorti al Centro Cinofilo "Il Mondo Che Vorrei", siamo a Pioltello, alle porte di Milano, all'interno del Parco della Besozza, un centro nato proprio a ridosso del primo lockdown di primavera 2020. Un'intuizione? "Un posto, che forse, con la sua esperienza precedente, non si sarebbe potuto permettere". "No, probabilmente no. Sicuramente questo boom ha aiutato noi, a livello cinofilo proprio". "Quindi la gente non lavora, ma voi, in questo momento, paradossalmente, state lavorando più degli altri, più di prima?" "Si. Anche perché, comunque diamo servizio anche alle persone che hanno, appunto, avuto il Covid o hanno il Covid, di aiutarle nel portare fuori il cane, perché queste persone non possono uscire di casa e i cani, purtroppo, devono uscire invece". "Aumentano gli animali nelle nostre case, aumentano le richieste e le esigenze e quindi deve migliorare anche la qualità dei servizi. Sono nate, negli ultimi anni, tantissime figure come gli educatori cinofili, i "dog sitter", gli istruttori cinofili". "Tanta gente nuova per gli addestratori perché, immagino, molti non avevano il cane prima di questo lockdown". "Esatto. C'è stato un boom di adozioni un po' perché, il primo lockdown, non si poteva uscire se non avevi il cane e quindi era una, diciamo, un escamotage per uscire e in più poi ci sono stati un sacco di adozioni, ma anche perché in modo di lavorare è cambiato". "La gente ha bisogno di compagnia evidentemente". "Assolutamente si. Ha bisogno di compagnia, ha bisogno di affetto e chi più del cane può dare questa cosa?" "Che spesso ha bisogno anche di sapere come comportarsi col cane, perché si addestra il cane, ma anche il padrone"." No guarda, si addestra soprattutto il padrone. Il cane per noi facile in realtà, è il padrone che deve capire che deve mettersi in discussione. Se il proprietario non cambia, il cane difficile che cambi". "C'è un rischio in tutto questo? Quando finirà tutta questa situazione?" "Assolutamente, quando finirà tutta questa situazione speriamo che non ci siano troppi abbandoni".