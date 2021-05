Covid, la ripartenza dei triestini in zona bianca

"Lei è un ristoratore di Trieste tutto è pronto per la riapertura anche all'interno del suo locale?" "Assolutamente sì siamo prontissimi finalmente non vedevamo l'ora di accogliere i nostri clienti all'interno, abbiamo una splendida galleria, uno splendido interno e finalmente possiamo accogliere tutte le persone." "Ora che coprifuoco di fatto non c'è più cosa farai stasera?" "Ma si esce con gli amici comunque sempre cercando di mantenere le distanze e le solite cose però un po' più di socialità ci vuole." "Senza guardare l'orologio?" "No ovviamente, finalmente." "Zona bianca i tempi sono maturi o era meglio aspettare un altro pochino?" "No no va bene zona bianca perfetta, basta aspettare." "Il Covid le fa ancora paura?" "Onestamente no soprattutto visto che fra poco comunque le prenotazioni per tutti quanti per le vaccinazioni saranno aperte, sono molto fiduciosa.".