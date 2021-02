Covid, la versione di Bertolaso sulla variante inglese

Gli scenziati veri ci dicono che il contagio dell'epidemia di covid, che il virus al quale noi siamo abituati, per quello che riguarda il virus classico, quello dell'anno scorso, avviene ad una distanza fra una persona e l'altra persona che possiamo dire più o meno tra me e la signora che sta qui davanti a me, quindi diciamo un metro e mezzo, due metri, il contagio provocato dalla variante inglese ci fa dire che noi se siamo colpiti da virus con la variante inglese arriviamo a contaminare quei due signori che sono sull'altro banco la in fondo, per darvi l'idea della velocità e capacità di diffusione della variante inglese rispetto a quella che è la variante normale, ecco perché in Inghilterra hanno adottato questa procedura di vaccinazione massiva su tutta la popolazione inglese utilizzando AstraZeneca come vaccino e decidendo di vaccinare con una sola dose.