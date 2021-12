Covid Lazio, Andreoni: fase delicata, virus circola di più

Siamo un po' in una fase delicata in cui il virus, evidentemente, sta circolando di più, soprattutto nei bambini più piccoli che purtroppo sono quelli che non sono ancora vaccinati. In queste ultime ore c'è stata, diciamo, l'indicazione di AIFA che potremo vaccinare anche al di sotto dei 12 anni e fino ai 5 anni. Questo certamente rallenterà l'ulteriore circolazione del virus perché sta circolando molto nei bambini e quando circola nei bambini poi si trasmette anche agli adulti. Evidentemente dobbiamo cercare di accelerare ulteriormente sul vaccino, sulla terza dose, ma soprattutto dobbiamo utilizzare i sistemi, i metodi, di contenimento cioè l'uso della mascherina, anche all'aperto, e il lavaggio delle mani. Tutto quello che sappiamo. È momento di grande attenzione. Dobbiamo intensificare tutte le misure che, sappiamo, riescono a contenere il virus.