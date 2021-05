"In questi ultimi giorni abbiamo avuto un ottimo incremento su quello che il piano, su dove io volevo e il Governo vuole che si vada, cioè gli over 80, i 70 ed i 65. C'è ancora qualche regione che leggermente sotto però il trend è molto positivo e oggi voglio dare questo segnale." 1000 vaccini Pfizer al giorno che potranno diventare, a breve, oltre 2000, siamo a Porta di Roma, nell'hub vaccinale dell' ASL Roma 1, gestito dalla Croce Rossa, con 24 box per le somministrazioni. È qui che arrivano il Commissario Straordinario e il Capo della Protezione Civile, per inaugurare questa nuova fase della campagna vaccinale, all'interno dei grandi centri commerciali. Un segnale di prossimità alla popolazione, oltre ad essere opportunità per un'appello ai più giovani, chiamati anche loro alla vaccinazione, ma senza imposizioni, sottolinea il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, mentre il Generale Figliuolo apre alla possibilità di vaccinazione nelle scuole e quando arriverà il via libera di EMA e AIFA, per i minori di 16 anni. Intanto però l'attenzione comune è rivolta al numero delle somministrazioni raggiunte e da raggiungere. "Concentriamoci sul 90% di dosi che oggi noi stiamo mettendo a disposizione, cioè, non c'è una dose che viene sprecata e quindi credo che questo sia merito del lavoro che tutti i giorni viene fatto anche tramite questo hub." "La giornalista di Sky mi ha chiesto: a che cosa dobbiamo arrivare? Noi dobbiamo arrivare a quello che ha detto l'Ing. Curcio a inoculare sempre il 90%. Diciamo a fronte di 20 milioni e 300, 400 mila somministrazioni circa, abbiamo quasi 25 milioni di dosi da oggi, quindi prontamente disponibili." "Grande differenza positiva è che il flusso degli approvvigionamenti che in effetti è più continuo e massiccio, permette ora di allargare gli orari nei centri vaccinali e se sarà possibile anche aumentare le figure che saranno pronte alla vaccinazione.".