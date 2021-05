L'ultimo slot disponibile di Pfizer per il 31 maggio è stato prenotato qui a Fiumicino poco dopo la mezzanotte di sabato scorso. Le prenotazioni per i 54-55enni sono andate a ruba nell'arco di pochissime ore. Quelli che sono in fila fuori dall'hub e che hanno scelto il farmaco tedesco-americano indossano un braccialetto verde, per chi fa AstraZeneca il colore è il bianco. Sono oltre 100.000 le dosi di AstraZeneca e Johnson pronte all'uso in tutta la regione. In 85 centri vaccinali, 29 dentro il raccordo anulare, e sette gli hub di riferimento, tra cui Fiumicino, che è il primo e il più grande, dove vengono somministrate circa 2000 dosi al giorno. Fiumicino, da quando è stato inaugurato il 16 febbraio scorso, ha somministrato sempre e soltanto il vaccino AstraZeneca. In conseguenza di una rimodulazione di tutto il piano vaccinale, a partire dal primo maggio, qui come a Termini è stato riconvertito il sito aggiungendo ad AstraZeneca anche la somministrazione di Pfizer. Le somministrazioni continuano per chi ha già prenotato, tutti gli altri dovranno aspettare le nuove dosi in arrivo e, nel frattempo, è stata superata nel Lazio la soglia dei 2.300.000 vaccinati. Di questi hanno completato l'intero ciclo oltre 700.000 persone, un dato che corrisponde a quasi il 16% della popolazione target di tutta la regione Lazio.