Covid, nel Lazio boom di prenotazioni vaccino in farmacia

"Nel giro di pochissime ore, abbiamo esaurito 15mila posti in farmacia. Non ce l'aspettavamo, veramente. Siamo estremamente soddisfatti e qualche collega è anche emozionato". Sono già oltre 15mila nel Lazio, prima Regione a partire con questa modalità di vaccinazione, le prenotazioni in farmacia, per la somministrazione del Johnson & Johnson, vaccino da unica dose dunque, che fa registrare numeri da tutto esaurito, per questa nuova fase della campagna anche Covid-19. In partenza dal primo giugno e che vede quindi i farmacisti impegnati nella riorganizzazione dei propri presidi, dopo che da mesi, già processano i tamponi rapidi. Attività che proseguirà, parallelamente, a quella di vaccinazione. "Abbiamo avuto una grande soddisfazione, un riconoscimento da parte di tutti i clienti, che ci ringraziano proprio per il servizio offerto, perché siamo diventati un punto di riferimento veramente importante". Nelle farmacie, le somministrazioni dei vaccini, avverranno in gazebi, come questo. Dove già si effettuano i tamponi. Poi ci saranno altre aree dedicate al controllo successivo proprio alle somministrazioni. Perché i farmacisti sono stati formati anche per questo scopo. Tre i corsi specifici frequentati da farmacisti, per la formazione come vaccinatori ed in caso di reazione avversa, peraltro rarissima, ogni presidio è equipaggiato per fornire risposta immediata all'eventuale emergenza. "Abbiamo lavorato tanto, abbiamo dato dimostrazione che è un Punto Sanitario di Prossimità, tutto sommato essenziali, per il cittadino. Quindi grande soddisfazione, per al termine un compendio di anno di lavoro veramente difficile".