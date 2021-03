Misurazione della temperatura, una firma dei genitori, e via... in classe. Tornano in aula oggi, in concomitanza con il passaggio della Regione in arancione, gli alunni e i bambini delle scuole dell'infanzia, elementari e medie del Lazio: sono oltre 470 mila. Una scelta che, anche se solo per due giorni, ha fatto felici gran parte dei genitori. "I bambini preferivano avere un po' di socialità con i loro compagnetti ma anche per le famiglie è un attimo di alleggerimento". "La scuola non è solo quello che si fa a casa ma è ovviamente quello che si fa tutti insieme". Una scelta contro cui però si sono espressi in tanti, dall'Ordine dei Medici di Roma, ai Sindaci di diversi Comuni, tra cui Rieti e Frosinone, che hanno firmato apposite ordinanze per tenerle chiuse e non rischiare. Nella Regione, nelle ultime 24 ore, sono cresciuti i ricoveri e le terapie intensive e il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%. Preoccupati gli insegnanti. "Non siamo particolarmente tranquilli noi docenti anche perché, insomma, la situazione dell'emergenza sanitaria nel Paese non è rassicurante". E se per un ritorno sicuro in classe la Regione ha deciso di permettere agli studenti di effettuare gratuitamente tamponi rapidi, senza ricetta medica, negli hub delle ASL fino a fine aprile, da più parti si chiede che, all'interno delle scuole, vengano organizzati degli screening periodici. "Lo chiedono da tempo i genitori e anche i Presidenti dei Consigli d'Istituto che sono riuniti adesso, con la pandemia, in un Coordinamento chiedono tamponi periodici per la popolazione scolastica". Per stare tutti più tranquilli, per tornare e restare a scuola con serenità.