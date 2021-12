Covid, Locatelli: "In Italia 7 casi Omicron, domina Delta"

A oggi, in questo momento, ci sono sette casi sequenziati e dimostratisi essere attribuibili alla variante Omicron, in tutta Italia e tutti riconducibili al caso noto che sostanzialmente ha poi ingenerato sei ulteriori contagi. In Italia, invece è ancora largamente predominante la variante Delta. Quello che sappiamo sulla variante Omicron, è che in Sudafrica ha preso il sopravvento rispetto alla variante Delta, in un tempo decisamente ridotto e ha determinato un incremento nella percentuale dei contagi assai significativo. Tutto questo indica che abbia maggior potere contagiante, ma maggior potere contagiante, non significa maggior potere patogeno.