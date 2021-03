Covid, Locatelli: vaccinato il 40% degli over 80

Siamo vicini al 40% di vaccinazione in questa fascia anagrafica, adesso dobbiamo incrementare la fascia 70-79 perché ricordiamoci che se si infettano il tasso di letalità in questa fascia anagrafica è comunque del 10 % e c'è in parallelo a cui dare maggior curiosità tutta la fascia dei cosiddetti estremamente vulnerabili. Noi abbiamo scelto come Paese e io condivido assolutamente, a titolo personale, la scelta quella di proporre la vaccinazione, di basare la campagna sulla persuasione, sul convincimento. Per le professioni sanitarie, mi ripeto, io lo ritengo una sorta di prerequisito, poi il decisore politico farà tutte le valutazioni del caso e trarrà poi le scelte che riterrà più opportune.