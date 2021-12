Non credo sia una misura così determinante proprio perché se la gente, come sta facendo, rispetta che appena c'è un assembramento la mascherina debba essere vestita e, soprattutto, che al chiuso la mascherina debba essere sempre indossata, è chiaro che i casi in cui si può circolare senza mascherina sono quelli in cui si cammina da soli, per cui è un'ipotesi abbastanza secondaria.