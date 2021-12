Covid Lombardia, Fontana: rispetto a un anno fa altra vita

È un'altra vita rispetto a un anno fa. Un anno fa la situazione era molto più drammatica, eravamo in zona rossa e soprattutto gli ospedali erano sotto una pressione assolutamente indicibile. Oggi la situazione, da questo punto di vista, sia per quanto riguarda i ricoveri all'interno delle terapie ordinarie sia per quanto riguarda i ricoveri nelle terapie intensive, sta crescendo questo questo numero ma è ancora sotto controllo. Tenga conto che per quanto riguarda i ricoveri nella terapia intensiva abbiamo da poco superato la misura fatidica del 10%, mentre per quanto riguarda i ricoveri nella terapia ordinaria siamo al 12,3%, per cui dovremo aspettare giovedì, i dati di giovedì, per capire se passeremo in zona gialla o se rimarremo in zona bianca.