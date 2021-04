Covid Malpensa, tamponi in partenza e all'arrivo

"Sta aspettando l'esito del tampone?" "No no l'esito del tampone me l'hanno già dato, sto aspettando la mia ragazza in realtà." "Atterrati da New York, com'è stata la procedura?" "Abbiam dovuto fare un test molecolare, entro 48 ore prima del viaggio, test rapidi in aeroporto, e test atterrati, quindi la scrematura dovrebbe essere abbastanza certa, ci sentiamo abbastanza sicuri." "Com'è stata la procedura?" "Abbastanza semplice In America bisogna avere un tampone entro 72 ore dalla partenza, però ci sono diversi servizi che ti permettono di farlo io l'ho fatta online quindi mi hanno spedito un kit a casa, ho fatto il tampone a casa l'ho rispedito al laboratorio che mi ha dato risultato on-line mi sono stampato il risultato, arrivato a New York ho fatto un tampone vicino al gate direttamente, senza esser guidato dal personale Delta, quindi non c'è nessun dubbio dopo di che, ho fatto l'ultimo qui di cui ho appena ricevuto il risultato quindi sono libero di andare.