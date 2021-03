Covid, Merola: oltre 1000 ricoveri, soglia di allarme

Le persone comprensibilmente hanno allentato i comportamenti individuali, quindi c'è molta convivialità nelle case tra parenti e amici, quindi il tema vero oggi, urgente, è contenere il più possibile la circolazione delle persone in ogni modo e rispettare le misure sanitarie che tutti sappiamo. Sulla scuola io credo che si sia fatto molto per garantire la scuola in presenza, ma oggi il dato è questo, noi abbiamo bisogno assolutamente di ridurre i contagi, a Bologna siamo 900 contagi, oggi abbiamo superato i 1000 posti letto covid, questo significa che manteniamo le urgenze e le prestazioni oncologiche, ma dobbiamo ridurre il resto delle prestazioni.