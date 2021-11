Covid, migliaia di aziende siciliane a rischio usura

"È più odiosa l' estorsione perché non si presenta con un fare minaccioso. Quindi intanto non ti sta minacciando di estorcerti il pizzo. Anzi, ti aiuta, ti tende una mano, ti dà una soluzione immediata in un momento di emergenza." L'usura, fenomeno ancora più insidioso dell'estorsione, con il suo volto ingannevole e subdolo mette in trappola l'imprenditore in difficoltà dopo mesi di chiusura e a corto di liquidità. "Lo scopo è proprio quello di sottrarre a una persona in difficoltà, una persona disperata, beni, immobili ma anche le stesse aziende per pochi spiccioli. Perché mai con quegli interessi, mai nessuno nemmeno in un'attività florida riuscirebbe a restituire il denaro." Un rischio che secondo i dati di Confcommercio riguarda in Sicilia 40 mila attività e 150 mila famiglie. Il Covid ha arricchito gli strozzini e impoverito i piccoli imprenditori. A Palermo l'80% delle aziende con meno di 10 dipendenti è in forte crisi e il 22% sta valutando la chiusura dell'attività. La ripresa qui è ancora lontana. "Per le imprese nei settori più colpiti, del commercio, del turismo, la ristorazione, le libere professioni, noi questo pil di +6% proprio non lo vediamo." Blindare l'economia sana, è l'appello. Per evitare che la criminalità organizzata possa sostituirsi agli imprenditori. "In un'economia fragile come la nostra, che rende gli imprenditori più vulnerabili, in cui comunque c'è il peggior tasso di occupazione non soltanto d'Italia ma d'Europa, in cui c'è un PIL asfittico già da prima lo Stato potrebbe intervenire con delle misure che chiediamo già da mesi. Che non significano sempre e solo sostegni. Quindi le moratorie, come diciamo paghiamo, pagheremo ma dateci la possibilità di spalmare nel tempo, e quindi moratorie fiscali creditizie per le banche perché tanti imprenditori rischiano di perdere l'attività, rischiano di perdere tutto il patrimonio che magari hanno messo con difficoltà da parte.