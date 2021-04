Covid, monitoraggio Iss: l’indice Rt scende a 0,81. VIDEO

L'indice Rt nazionale di contagio del coronavirus scende ancora. Lo riporta il monitoraggio settimanale Ministero della Salute-Iss. Il dato, 0,85, è riferito al periodo 12-18 aprile. Lieve diminuzione anche dell'incidenza dei casi di Covid-19, con un dato di 159 aggiornato a giovedì. In 12 regioni l’occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche supera la soglia critica. Il tasso nazionale di occupazione in terapia intensiva è sopra la soglia critica (35%). Dopo settimane diminuisce per la prima volta la pressione sui reparti ospedalieri: il tasso di occupazione in aree mediche è al 36%, sotto la soglia critica.