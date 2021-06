... quelli che sono i nuovi casi di positività, segnalati in queste ultime 24 ore. Sono aumentati di 2.275 unità, in linea con l'andamento dei giorni scorsi, vediamo che il totale da inizio pandemia, supera i 4.200.000 unità. Nella grafica successiva, vediamo invece quello che è il dato riferito ai tamponi fatti in queste 24 ore, circa 150 mila. Un dato che, come tutti i weekend scende, pure includendo al suo interno sia i test antigenici, che quelli PCR molecolari. Vediamo quindi che, insomma, messi insieme questi due numeri, si arriva a una percentuale dei positivi, sul totale dei tamponi fatti, che sale rispetto a ieri. Ieri, dicevamo, l'1%, un dato mai toccato, positivo nel 2021, oggi risaliamo all'1,5%. Andiamo avanti, vediamo anche quella che è la grafica riferita ai nuovi decessi, di queste 24 ore, 51 le vittime, vediamo che l'andamento dell'ultima settimana è stata abbastanza costante in questo senso, un totale da inizio emergenza che supera i 126.500 unità. Successiva, quella dei ricoverati in terapia intensiva, scende, siamo a -14, è il saldo tra le persone che sono entrate in terapia intensiva e quelle che ne sono uscite. Siamo a 774 posti occupati, è su base nazionale. Ben distanti da quell'oltre 4 mila di aprile scorso ... 2020. L'andamento quotidiano nelle terapie intensive, come appunto l'abbiamo detto, scende di 14 unità, una differenza inferiore a quella dei giorni scorsi, comunque. Vediamo invece i ricoverati Covid, questi sono gli ingressi, quindi 20 persone in più, in tutto il Paese. Vediamo invece il cambiamento che riguarda, esatto, i malati Covid ricoverati con sintomi, ma non in terapia intensiva, quindi non nei reparti più a rischio. Il bilancio, il saldo in questo caso è un calo di 230 posti occupati, sul suolo nazionale in totale.