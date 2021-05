I numeri del bollettino del Ministero della Salute, che cosa ci dicono, sono meno di 4mila i nuovi casi, meno di 4mila persone. Meno di quelle registrate nella giornata precedente, a fronte di un numero di tamponi che scende sotto quota 180 mila. Tasso di positività che si alza sopra il 2%. 72 i decessi registrati in 24 ore, un dato così basso non si vedeva da molti mesi. La pressione sugli ospedali che continua a calare, siamo a -20, questo è il saldo dei posti letto in terapia intensiva, per un numero di ingressi giornalieri pari a 48 unità e -327 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari.