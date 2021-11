La quarta ondata in realtà, molto probabilmente non è comparabile alle valutazioni precedenti, al numero dei ricoveri e degli accessi che avevamo l'anno scorso proprio in questo periodo, quindi non so se possiamo ancora definirla anche qui a Siena, una quarta ondata. Il numero ovviamente di ricoveri, è cresciuto rispetto a qualche giorno fa, ma non ha le caratteristiche ovviamente, della crescita esponenziale che abbiamo vissuto come un momento tragico, l'anno scorso.