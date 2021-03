Mi sono sottoposto a questo vaccino, sono convinto che andrà sicuramente bene. Bisogna avere fiducia nella ricerca, poter far stare bene tutti quanti noi. Un deputato del Parlamento tunisino, un cittadino di Stoccolma, una coppia di palermitani, sono i primi volontari a ricevere in Sicilia la somministrazione sperimentale del vaccino italiano Reithera. A spingerli ad accettare, ci dicono non è tanto la motivazione economica, il compenso di 800 euro, ma la fiducia nella ricerca italiana e il desiderio di dare un contributo alla scienza. - Provare, se va bene, meglio, se no comunque ho provato una cosa italiana perché sono fiera di essere italiana. - All'unità di malattie infettive del Policlinico di Palermo, diretta dal professore Cascio che coordina la sperimentazione, è arrivato un numero così alto di candidature da superare ogni aspettativa. Abbiamo avuto più di 500 richieste, quindi siamo assolutamente contenti perché hanno capito tutti l'importanza della vaccinazione e anche l'importanza che l'Italia abbia un vaccino italiano. I dati preliminari sono positivi, addirittura sembrerebbe che già dalla prima dose ci sia una buona risposta anticorpale, una fase successiva, verosimilmente vaccinaremo soltanto le persone che hanno più di 65 anni o che hanno importanti comorbidità: diabetici, cardiopatici, persone che hanno avuto tumori e leucemia. Il vaccino è sicuro nel senso che contiene un Adenovirus di gorilla geneticamente modificato incapace di replicare nel corpo umano e quindi anche una persona assolutamente immunodeficiente lo può fare senza nessun problema.