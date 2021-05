Ricordiamo che il 10 maggio l'FDA ha già approvato questi vaccini per gli adolescenti, l'EMA dovrebbe approvarli oggi e credo che l'AIFA recepirà né più né meno questa indicazione, questa autorizzazione, in quanto non c'è altra indicazione preferenziale. Quindi c'è già un'età, ci sono già i vaccini, e quindi credo che oggi si completerà il ciclo anche per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni e 11 e 12 mesi.