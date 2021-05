Covid, Palù (Aifa): senza mascherina in estate all'aperto

"Tutti i parametri della curva epidemica sono in discesa. Ricordiamoci che arriva l'estate, c'è un'attività all'aria aperta, c'è la radiazione ultravioletta, quindi c'è ricircolazione dell'aria, dobbiamo essere attenti a mantenere quelle raccomandazioni, a seguire quelle raccomandazioni e quelle norme di vita in comune, per evitare il contagio. Io penso che stiamo andando, siamo sulla buona strada e poi i vaccini ci stanno aiutando moltissimo e non dimentichiamo che stanno arrivando anche dei farmaci che ci permetteranno di intervenire, assieme agli anticorpi monoclonali, nelle primissime fasi dell'infezione". "Sarà un'estate con o senza mascherina?". "All'aperto sarà un'estate senza mascherina, negli ambienti chiusi sarà bene tenere ancora la mascherina".