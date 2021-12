Credo che presto avremo a disposizione monoclonali che sono somministrabili anche per via sottocutanea o via intramuscolare, in questo caso bisognerà pensare, la pandemia ce l'ha insegnato, che in molti casi si può intervenire direttamente a casa del paziente e senza dover ricoverare o intasare i pronti soccorsi e quindi aree mediche o diciamo emergenziali.