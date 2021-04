Torna la preghiera domenicale in Piazza San Pietro, torna il Papa affacciato alla finestra, segno di un ritorno alla normalità. Vari lockdown, dall'inizio della pandemia, avevano allontanato i fedeli dalla piazza e Francesco dice la sua gioia per questo ritorno ad un contatto diretto. "Grazie a Dio possiamo ritrovarci di nuovo in questa piazza per l'appuntamento domenicale e festivo. Io vi dico una cosa: mi manca la piazza, quando devo fare l'Angelus in biblioteca... sono contento! Grazie a Dio. E grazie a voi, per la vostra presenza". Bergoglio esprime anche la sua preoccupazione per quanto accade in Ucraina, ai cui confini, nelle settimane scorse, si sono ammassate truppe militari della Russia e chiede gesti che aprano a reciproca fiducia e a un percorso di pace. "Questa è una cosa triste. Per favore. Auspico fortemente che si eviti l'aumento della tensione". Nella catechesi riprende il Vangelo del giorno, Gesù risorto che appare ai fedeli nel cenacolo e loro si spaventano, pensano a un fantasma ma Cristo è una persona viva e incontrabile, allora come oggi. "Essere Cristiani non è prima di tutto una dottrina, un ideale morale, è la relazione viva con Lui, con il Signore risorto".