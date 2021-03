Tamponi per tutti gli studenti, primo giorno di lezioni in presenza, da ripetere ogni settimana: è lo scenario possibile in vista della riapertura delle scuole, ma non la condizione indispensabile per ripartire con le attività in presenza. In ogni caso, infatti, l'ipotesi al momento più accreditata è il rientro a scuola dopo Pasqua dei bambini fino alla prima media. Immediatamente dopo Pasqua si potrà riaprire la scuola così si potrà ritornare anche ai sistemi di colorazioni delle regioni. È chiaro che andranno controllati i parametri, però anche nella zona rossa diciamo fino alla media le scuole possono rimanere aperte. - L'idea è di tenere costantemente sotto controllo la situazione con tamponi rapidi, in campo l'esercito e la protezione civile. In caso di positività si passerà a quel punto al test molecolare a tutta la classe, in modo da trovare subito possibili focolai e creare delle bolle Covid free nelle scuole. Questo potrebbe essere il modo per rientrare dal 7 aprile anche nelle zone rosse. Ancora tutte da discutere invece le ipotesi per ripristinare almeno una percentuale di didattica in presenza per i ragazzi delle superiori, sia il presidente Draghi che il ministro dell'Istruzione Bianchi infatti sono stati netti: "è necessario riaprire le scuole nonostante i ritardi nella campagna vaccinale".