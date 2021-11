Covid, Pesenti: picco a Natale ma non come l'anno scorso

"Abbiamo in tutta la Lombardia oggi, circa 15 vaccinati ricoverati in terapia intensiva. I vaccinati sono circa 7 milioni quindi, diciamo che abbiamo due ricoveri di vaccinato, per milione di vaccinati. Mentre invece, abbiamo numeri che sono 20 volte superiori per i ricoveri dei non vaccinati, abbiamo 35 ricoverati su un milione e mezzo di non vaccinati". "Ci aspettiamo un aumento nelle prossime settimane". "Sì, ci aspettiamo un aumento, che riteniamo per ora, sarà piuttosto contenuto come numeri assoluti, ci aspettiamo un aumento perché abbiamo un aumento dei ricoveri nelle terapie non intensive e quindi, è possibile che nella prossima settimana i ricoveri in terapia intensiva, comincino ad aumentare".