È la dolce vita della Piazzetta, nel celebre borgo di Portofino a riaccendere la ripartenza del turismo in Liguria, nella Riviera di Levante. Regole ferree: si accede solo dopo il tampone nel Teatrino, braccialetto azzurro per l'esito negativo, il borgo famoso in tutto il mondo è Covid-free. "Portofino vive di turismo e vedere adesso di nuovo le persone, qua sedute ai nostri bar, ai nostri ristoranti, andare nei negozi, è una cosa molto, molto, molto bella e che ci riempie il cuore di gioia". Complice il sole e il ritorno della grande vela, con le regate di primavera, Splendido Mare Cup, ecco il primo tutto esaurito negli alberghi, prenotazioni per mille da qui a domenica. "Finalmente si comincia a respirare, comincerà la stagione, ritornando queste regate veliche, che era già sette anni che non c'erano più e Portofino è tutto in festa". Porte aperte ai turisti in Liguria, grazie all'ordinanza firmata dal Presidente della Regione, Giovanni Toti, che anticipa il Green Pass e permette di circolare liberamente anche in caso di nuove restrizioni. Bastano certificati vaccinali, di avvenuta guarigione o tamponi negativi. E Portofino che si prepara il gran pienone, rivede i turisti, chi arriva per il weekend, chi solo per una gita, altri ancora per lavoro. "Prima volta che esco per lavoro, da un anno e mezzo, più o meno, sì". "L'atmosfera?". "Di un ritorno quasi alla normalità, un po' in punta di piedi, perché un po' di timore c'è sempre". "Un inizio di gente, di normalità, però è ancora... mancano agli stranieri, certamente". "Poi questo posto è fantastico!". "Non è la prima volta?". "No, non è la prima volta perchè è abbastanza vicina la Liguria a Torino, per cui veniamo spesso, i weekend si fanno quasi sempre in due ore" . "Avete trovato code, in autostrada?" "Purtroppo sì". "Arriviamo da Binasco, che è nell'hinterland milanese". "E siete, che sensazione c'è?". "Per me è bellissimo". Nascosto da occhiali e mascherina, qualche VIP. Resta il nodo delle lunghe code in autostrada, rimossi parte dei cantieri. Il banco di prova, sarà tra sabato e domenica, tra nuovi arrivi e rientri.