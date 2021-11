Covid, Prato Nevoso anticipa sul Super Green Pass

3 gradi sotto zero e i cannoni ne approfittano per sparare. Di neve c'è già tanta ma bisogna preparare bene il fondo. Siamo a Prato Nevoso nel nel cuneese, nel comprensorio di Mondolè Ski. 130 km di piste e 34 impianti di risalita, che dopo un anno e mezzo di stop forzato causa Covid, hanno ripreso a funzionare. Per ora al 50%, ma da venerdì prossimo si ricomincia a regime. E proprio da qui, 10 giorni prima del decreto del Governo che ha introdotto il super Green Pass, è arrivata una proposta che ha fatto discutere. La decisione di far accedere agli impianti solo chi è vaccinato. "Noi come Prato Nevoso ci siamo sentiti di fare un passo a tutela dei tanti turisti. Per noi oggi è una grandissima soddisfazione, ma non ci dimentichiamo che siamo stati un anno e mezzo chiusi. In maniera molto pragmatica sappiamo che oggi una soluzione c'è e si chiama vaccino. Cerchiamo quindi di appunto tutelare richiedendo il Green Pass a tutti coloro che sono i turisti e le tante persone che vogliono sciare in totale sicurezza." Green Pass che viene controllato a tutti prima di accedere alle biglietterie. Per ora, in realtà, basta quello base. La certificazione verde rafforzata verrà chiesta a partire dal 6 dicembre, ma non è questa l'unica regola da rispettare. "Quando si scia non è necessario indossare la mascherina, che però va indossata quando si inizia la coda per gli impianti di risalita. Voi siete qui a controllare proprio questo. C'è collaborazione da parte degli sciatori?" "Sì, c'è molta collaborazione devo dire dalla parte delle persone." "E si deve indossare ovviamente anche per tutto il tempo in cui si è sulla seggiovia." "Esatto." "Quando si scia no." "Quando si scia no. Ognuno è libero di non tenerla o tenerla, comunque." Splendida giornata di sole e neve perfetta, la voglia di sci è tanta e per chi apprezza questo sport e ama la montagna questo è un giorno importante. "Spettacolo. Siamo contentissimi, speriamo che duri perché qua la situazione non si sa come andrà a finire, però bello. Bello." "Mi mancav tantissimo, poi qui Prato Nevoso io trovo sia una stazione splendida." "Da quant'è che non sciava?" "Quasi due anni purtroppo. Ora la prima occasione ne abbiamo subito approfittato." "È stato emozionate?" "Direi di sì, direi di sì. Ci mancava, ci mancava tanto.".