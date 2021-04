Nessuno in fila, attrazioni chiuse e silenzio totale, il parco Gardaland così è irriconoscibile. Secondo il Governo rimarrà così fino al primo luglio giorno in cui salvo modifiche riaprirà i battenti, ultima categoria a farlo. Parco chiuso attrazioni ferme qui a Gardaland e le uniche persone che si vedono in giro sono quelle che si occupano della manutenzione proprio per farsi trovare pronti nel momento della riapertura. "Diciamo che è inspiegabile questa decisione di posticipare la nostra apertura al primo luglio, anche perché paragonano questo parco che è un parco all'aperto, quindi meglio di questo posto penso che non ci sia per evitare il contagio e non crediamo che sia possibile essere paragonati a palestre piuttosto che a cinema, l'anno scorso abbiamo fatto un anno straordinario, quattro mesi di apertura finalmente siamo riusciti ad aprire al 12 giugno, siamo andati fino alla fine di ottobre e non abbiamo avuto nessun contagio, nessun problema nonostante i controlli, nonostante tutto quello che abbiamo messo in piedi siamo riusciti a stare aperti quattro mesi e non è successo nulla." Il parco è enorme gli spazi ci sono così come tutte le indicazioni di sicurezza, investimento fatto in vista della precedente riapertura e che ad oggi risulta inutilizzato, una perdita economica notevole per un parco che vive di famiglie soprattutto in questa stagione. "Il protocollo che noi abbiamo messo in piedi c'è costato più di due milioni di Euro e noi abbiamo perso il 75% del fatturato e quest'anno se va così se apriamo il primo di luglio è la stessa cosa e non è accettabile, non possiamo permettercelo." Altro parco, altra chiusura, altre perdite, questa è Leolandia. "Ricordando al Governo soprattutto al Ministro Speranza e al CTS, che negli altri paesi si sono comportati in modo diverso, ci aspettiamo un cambiamento di rotta in questa direzione, viceversa non staremo con le mani in mano.".