Covid e scuole, in Puglia Emiliano sonda chat dei genitori

Quale modo migliore per capire gli orientamenti dei genitori che entrare nelle chat scolastiche. Deve averla pensata così il governatore Michele Emiliano, che ieri è piombato a sorpresa nei gruppi WhatsApp di alcuni istituti baresi. La prima reazione è stata essere su "Scherzi a parte", dopodiché la seconda riflessione è stata amara, perché i sondaggi non si fanno in questo modo, i sondaggi sono dei processi scientifici e ben strutturati. Emiliano in realtà ha approfittato dell'invito di alcuni genitori per sondare il terreno in vista di una possibile riapertura dal 7 aprile. "Anche gli eserciti in battaglia sentono i pareri degli ufficiali", scrive il governatore riferendosi ai papà e alle mamme pugliesi cui sostanzialmente ha lasciato finora libertà di scelta. Un metodo contestato da quelle associazioni che da mesi ormai avanzano proposte per una riapertura in sicurezza. Coinvolgere in chat significa ovviamente parlare di chi è a favore e di chi è contro e spaccare ulteriormente l'opinione pubblica. Diciamo, c'è bisogno di qualcuno che prenda delle decisioni in maniera chiara, pulita, politicamente faccia dello scelte e cerchi di riunire tutti i pareri con un'unica decisione importante. Se ne riparlerà dopo Pasqua, sempre ammesso che la situazione sanitaria lo consenta. La Puglia, già zona rossa, ieri la regione con il più alto numero di ingressi in terapia intensiva, da domani sarà sottoposta ad ulteriori restrizioni: una nuova ordinanza vieta gli spostamenti verso altri comuni, anticipa alle 18.00 la chiusura dei negozi e regolamenta l'asporto. Chiusura totale, infine, nelle giornate della domenica delle Palme, Pasqua e Pasquetta.