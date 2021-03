Solo 11 scatti per il mondo esterno, 3 settimane piene di ricordi di una normalità ritrovata per loro. Prima regola, niente social usare questo tempo per recuperare quello perso, e incontrando oggi 22 ragazzi e Don Gabriele con le valigie pronte capiamo dai loro occhi che ci sono riusciti. Dopo almeno un anno che non ci vedevamo siamo riusciti a capirci, a conoscerci meglio tra di noi, cosa che senza questa pandemia non ci sarebbe stata. L'idea è nata dopo il lock down quando noi ragazzi ci sentiamo soli. Avevamo un po' perso rapporti, amicizie, sentendo la notizia della bolla dell'NBA ho chiesto a Don Gabriele, non si può fare una cosa simile? Quando Leonardo mi ha proposto questa esperienza ho immediatamente letto, mi sono acculturato di tutti i testi degli allegati della fase due previsti dai vari ministeri circa le iniziative di aggregazione. Abbiamo trovato un conforto grande nell'allegato 8 che avevamo già utilizzato durante l'estate per gli oratori estivi dei bambini. Su quello abbiamo fatto alcune domande di precisazione alla Prefettura. La risposta è arrivata dal Cts a gennaio e dal prefetto a febbraio. Il 7 marzo abbiamo iniziato l'esperienza con il protocollo che ci è stato approvato. Quarantena preventiva prima, tampone e mascherina ancora una settimana, poi il momento più bello. Il giorno dopo la prima settimana che abbiamo unito tutti i tavoli, ci siamo tolti la mascherina, abbiamo mangiato tutti insieme allo stesso tavolo. La giornata è scandita da orari e turni rigidi. Mattina in dad, poi i compiti, la pulizia e la cucina. Abbiamo imparato come far le lavatrici, a cucinare piatti molto buoni e interessanti. Il momento dei saluti arriva e oggi è ancora più triste, consapevoli che questi abbracci saranno di nuovo proibiti almeno per un po'. Mi mancheranno in assoluto gli amici, sia quelli che avevo già prima che quelli che ci siamo creati qui dentro.