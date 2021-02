Covid, Rezza: "Chiusura scuole da considerare"

Vediamo infatti il tasso di incidenza per fasce di età tende a crescere il tasso di incidenza nelle età scolastiche, soprattutto al di sopra degli 11 anni. Però vediamo la tendenza abbastanza chiara. È sempre doloroso perché ci siamo dati come priorità quella di aprire, riaprire, tenere aperte le scuole, su questo non c'è dubbio. Finché è possibile farlo la didattica in presenza è chiaro che rappresenta una priorità. Naturalmente, se la situazione epidemiologica lo permette, laddove ci sono dei focolai, presenza di varianti ad altre trasmissibilità, che soprattutto nella popolazione scolastica è chiaro che è una decisione dolorosa, assolutamente da considerare, ma dobbiamo essere pragmatici.