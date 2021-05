Covid riaperture, continua confronto su coprifuoco. VIDEO

Il dossier riaperture resta sul tavolo del Governo, in attesa della prossima cabina di regia, che farà il punto sulle nuove misure. Resta anche il confronto a tutto campo sul coprifuoco. Secondo le ultime indiscrezioni difficilmente si arriverà all'abolizione totale, più plausibile invece uno slittamento dalle 22 alle 23 o alla mezzanotte, si vedrà. Intanto per rilanciare e cercare di normalizzare il paese, il Governo guarda ai prossimi appuntamenti. La Ministra per gli Affari Regionali, Gelmini, assicura così nuove date per la riapertura dello sport e degli operatori che lavorano nel campo dei matrimoni. E mentre alcune regioni spingono per rivedere il parametro dell'indice RT, l'attesa è per il prossimo aggiornamento. Lo sforzo di Palazzo Chigi è quello di trovare una linea di equilibrio che tenga insieme le diverse anime della maggioranza. In questa cornice si guarda alle attività bloccate, tra quelle che verranno esaminati ci sono lo stop ai ristoranti al chiuso, alle piscine coperte e ai centri commerciali nel fine settimana. Ma il premier Draghi, sulla situazione attuale, ha puntualizzato, ci vuole attenzione, prudenza e gradualità.