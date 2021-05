Covid, Ricciardi: graduale abbandono mascherine e coprifuoco

È chiaro che se la distanza di sicurezza è rispettata, che è la cosa principale, la mascherina all'aperto può anche essere allentata. La limitazione della circolazione è ancora importante perché lei pensi che in questo momento Taiwan sta probabilmente avviando un lockdown con 23 casi, 23, cioè significa che loro vogliono, naturalmente, eliminare il virus cosa che noi ancora non abbiamo fatto perché ancora abbiamo migliaia di casi al giorno. Per cui, se siamo razionali, possiamo, diciamo, fare più o meno quasi tutto quello che appunto vogliamo fare, sia in termini di lavoro, che in termini di tempo libero, però senza, diciamo, abbassare eccessivamente perché questo con la circolazione attuale, a livello italiano e a livello mondiale, può rappresentare ancora un rischio.