Covid, Ricciardi: situazione internazionale ancora grave

Ci siamo messi insieme, leader scientifici praticamente di tutti i Continenti per cercare di mettere a disposizione della politica le soluzioni migliori per cercare di accelerare l'uscita da questa situazione o per tamponare situazioni di gravissima emergenza come quelle che si stanno determinando in questo momento in India. L'India paga caramente delle riaperture sconsiderate e il fatto che è stata autorizzata una serie di manifestazioni che hanno coinvolto milioni di persone che sono state l'una a contatto con l'altra in ambienti strettissimi, anche all'aperto purtroppo, e quindi questo ha determinato, insieme all'impreparazione del Paese dal punto di vista sanitario e alla mancata..al mancato avvio della campagna vaccinale, dei numeri terribili che purtroppo sono preoccupati per tutto il pianeta perché dall'India la gente si muove, diciamo, quindi con un volo puoi, il giorno dopo, andare in qualsiasi altro Paese del mondo e portare questa variante che si chiama indiana che è molto più contagiosa persino di quella inglese.