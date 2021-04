"Stiamo cercando un immobile da acquistare su Riccione, per le vacanze e poi anche, visto che a Riccione si sta molto bene, anche in prospettiva di venirci a vivere tra qualche anno". La vetrina dell'agenzia immobiliare diventa una finestra sulle vacanze, in questi tempi complicati. "Dal momento che chi ha la seconda casa appunto può muoversi più liberamente, è più vantaggioso, quindi sì, è stato uno stimolo in più, anche per un acquisto". Il virus ridisegnare i contorni del settore turistico. "In questa situazione, tanti preferiscono magari la possibilità di avere degli spazi propri, non condivisi". Sulla riviera romagnola crescono le richieste di appartamenti in affitto, prenotazioni fatte con mesi d'anticipo. "Preferiscono prendere in locazione un appartamento per l'intera stagione, in quanto lo usano sia nei weekend, sia durante le ferie e poi anche lo cedono ai nonni, oppure ai parenti. Gli alberghi sono belli, sono comodi però l'appartamento ci sei tu, i tuoi familiari". Dopo il Covid, nel mercato delle compravendite, il 25-30% di incremento, siamo tornati i tempi della pre-crisi immobiliare. Mentre per le locazioni, anziché venire per Pasqua, subito dopo Capodanno c'è stata una ricerca e le conferme degli affitti. Non solo le famiglie, anche tantissimi giovani. Prima andavano diciamo, più la Spagna, Ibiza. Consultandomi anche con i miei colleghi, anche loro hanno già affittato l'80% di quello che il mercato offre". "L'appartamento tipo è senz'altro quello che ha il giardino o il terrazzo, per vivere negli spazi aperti". Il mare come meta estiva significa anche barche e yacht, per chi preferisce la vacanza direttamente sull'acqua. "Abbiamo riscontrato anche in questo senso, un incremento dato anche dal fatto che lo spostamento fuori dall'Italia oggi è un pochino più difficile rispetto agli anni precedenti. Ci sono barche per tutte le tasche, diciamo così.