Il vento che solleva la sabbia e che qualcuno prova a catturare per cavalcare le onde, ma la spiaggia di Rimini è deserta, ostaggio della zona rossa, l'apertura della stagione deve attendere. "É una Pasqua molto strana, in anni normali noi eravamo già aperti. Si spera che si possa aprire prima possibile, parliamo di 3 mesi di ritardo, come l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo aperto le spiagge il 29 di maggio. Prenotazioni, quest'anno ci sarà la voglia di fare le vacanze degli italiani, sono arrivate parecchie telefonate". Gli operatori della riviera romagnola sono impegnati da giorni, lavorano per preparare gli stabilimenti, che dovranno rispettare le disposizioni per il contenimento della circolazione del virus. "Anche in sicurezza abbiamo investito tanto perché abbiamo preso dei dispenser, abbiamo allargato le misure degli ombrelloni e stiamo adibendo molto la spiaggia allo sport, perché visto e considerato che purtroppo le palestre sono chiuse, qui all'aria aperta, avendo questi spazi enormi, riusciamo ad allenarci in sicurezza". In Emilia Romagna la Regione ha presentato nei giorni scorsi l'ordinanza balneare. "Il numero più importante è quello di 12 metri quadrati, che è la misura minima che può avere un ombrellone". Incentivata la consegna dei pasti caldi in spiaggia, a tavola distanziamento rafforzato. "Chiediamo chiarezza, soprattutto. Se non c'è chiarezza noi non riusciamo a capire come dobbiamo lavorare, le regole precise". Rimini.