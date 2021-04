Serrande abbassate, gallerie e scale mobili deserte, il Decreto Aperture non modifica le restrizioni per i centri o i parchi commerciali, rimane l'obbligo di chiusura di tutti i negozi di queste strutture, nei giorni festivi e prefestivi con la sola eccezione delle attività considerate essenziali. "Cinque punti vendita su 130 sono aperti nel weekend, c'eravamo illusi che dal 15 maggio avremmo potuto riaprire per sette giorni su sette invece la cosa purtroppo è scomparsa, il centro commerciale è un luogo sicuro perché abbiamo investito decine di migliaia di euro per per la sicurezza." Registriamo le presenze in tempo reale, ci spiega il direttore di questo centro commerciale di Rimini. "Quando raggiungiamo il numero limite contingentiamo gli ingressi come abbiamo fatto in passato." Un'applicazione utile per la statistica in questi tempi complicati diventa uno strumento per evitare l'affollamento. "Il numero che abbiamo di visitatori in questo momento è 450 su una superficie complessiva fra negozi e galleria di circa 65.000 metri quadri, quindi voglio dire un'infinitesimalità di visitatori." Le chiusure del fine settimana ci costringono a rinunciare al 30 40% del nostro guadagno ci raccontano alcuni commercianti, fuori da qui chi ha attività come le nostre può lavorare. "Noi che siamo in un centro commerciale siamo obbligati a rimanere chiusi là dove poi esci e a un km vai in centro, le stesse cose che potremmo vendere noi le vendono tranquillamente, quindi non riusciamo più a capire il perché di questa di questa situazione e siamo stanchi. Sono più di 6 mesi che stiamo chiusi sabato e la domenica, tra parentesi noi siamo una gioielleria una gioielleria la gente non tocca i prodotti, non credo che la gioielleria sia un mondo nel quale si contagia la gente. Non è una bella un bello scenario per me non ha assolutamente senso".