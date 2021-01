Covid, ripartono le crociere con la "bolla del viaggio"

Genova capitale della ripartenza per l'industria crocieristica mondiale dopo lo stop a dicembre a causa delle restrizioni dovute alla seconda ondata della pandemia. La responsabilità agli occhi del mondo la prende MSC crociere. Domenica prossima, come accaduto il 16 agosto scorso la prima nave salpa dalla Lanterna ed è la Grandiosa l'ammiraglia della flotta, mentre il 31 gennaio un'altra città ligure Savona, vede la ripartenza di Costa Crociere con la Deliziosa. Nell'Italia delle zone rosse, arancioni del coprifuoco delle chiusure cambia il modo di viaggiare. Tamponi obbligatori prima dell'imbarco direttamente nella sede della stazione marittima e tamponi alla fine del viaggio escursioni blindate, sanificazione dei locali fino a 48 volte al giorno, capienza della nave ridotta a 70 %. Benvenuti nell'era di travel bubble la bolla di viaggio di protezione Soria di resistenza per superare l'impatto del Covid. Il settore delle Crociere nel nostro paese genera ogni anno un fatturato di 14 miliardi di euro e 120000 posti di lavoro. Il 2019 l'anno dei record con 30 milioni di passeggeri movimentati nel mondo, nel 2020 tra blocchi e rinvii all'economia italiana è mancato un miliardo di euro legato al settore. Le crociere ripartono alla grande nel giro di un paio di mesi se lo scenario non muta, se queste maledette curve dei ricoveri deciderà a scendere, la gente ha voglia di divertirsi dopo questo anno di lockdown.