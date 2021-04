La macchina di traverso chiude l'accesso all'area di servizio. Autostrada A1, alle porte di Bologna, la protesta dei ristoratori, da Torino a Napoli, corre sui social e in poche ore si trasferisce qui, al Cantagallo. "La macchina è la mia. Noi abbiamo occupato, di fatto, un autogrill, il simbolo degli autogrill che è il Cantagallo di Bologna, per far capire agli italiani il disagio. Questa stazione di servizio lavora tranquillamente servendo caffè e cappuccini al banco e serve i propri piatti al ristorante a pranzo e cena senza problemi. Noi non capiamo questa disparità di trattamento e non si può derogare questa cosa, soltanto dicendo che l'autogrill è un servizio di pubblica utilità. Le nostre aziende dopo 13 mesi non possono più permettersi di rimanere inchiodate con costi fissi che corrono e sfratti esecutivi che arrivano nei tribunali". Sui volti, la sofferenza di chi non ce la fa più ad andare avanti, quella dei ristoratori e quella di tanti piccoli imprenditori: ci sono esercenti, ambulanti, operatori fieristici. Chiedono di lavorare. "L'elemosina non è la soluzione!" scrivono su questo lenzuolo. Servono ristori e adeguati. "Non ci fan lavorare e i sostegni non arrivano", "Non è il Covid, è lo Stato che vuole lasciarci morire", "Tante famiglie che non hanno più niente", "Noi chiediamo di poter aprire anche perché noi ambulanti.. è un mercato all'aperto", "Io sono una parrucchiera, di Treviso, e ovviamente sostengo loro, perché se loro non lavorano di conseguenza non lavoriamo neanche noi, i miei dipendenti li sto pagando di tasca mia", "Io sono un dipendente di un ristoratore che è qui presente, non prendo la Cassa Integrazione da maggio", "Io ho attaccato sul mio furgone il Primo Articolo della nostra Costituzione Italiana, che ribadisce il diritto al lavoro". Al megafono rabbia e preoccupazione si mescolano, "la politica ci ascolti!". "Siamo disperati! Io mi vergogno a tornare a dai casa dai miei figli, non è giusto questo!". Parla Giovanni Favia, in passato volto dei Cinque Stelle in Emilia Romagna, oggi ristoratore bolognese, il via al corteo di auto culmine della protesta. "Bloccheremo la A1. Sappiamo che è un reato penale, se siamo arrivati a questo punto è perché ormai non c'è più nulla da perdere". Le forze dell'ordine impediscono alle auto in fila di bloccare l'autostrada. Dopo una lunga trattativa il corteo si muove scortato. "E se fermiamo magari un pezzo d'Italia, capiscono che noi siamo fermi da più di un anno ormai".