Alessio si è dato appuntamento con i compagni di bici alle 9, a Ponte Milvio. Mascherina e distanze si riuniscono sotto gli occhi sofferenti di Gesù Cristo, pronti per iniziare così il sabato di Pasqua. "Io personalmente sono uscito, faccio il giro quotidiano Roma centro, ho incontrato loro che sono ragazzi che conosco per la bici e poi torno a casa e basta, si sta in casa". Anche il Tevere, vivace ma composto, sembra quasi consapevole del fatto che stiamo vivendo la seconda Pasqua in lockdown. "Se andiamo avanti così, c'è rimasta sola bicicletta e basta. Casa, lavoro, bicicletta. Casa, lavoro, bicicletta. Pazienza". Dall'altra parte della piazza i controlli della polizia, pattuglie presidiano in maniera discreta. "Come il resto d'Italia, fino al 5 aprile, anche Roma è in rosso. Vietata la mobilità eccetto per attività motorie, per andare a trovare amici o parenti, in massimo di 2 persone, eccetto i minorenni che non vengono considerati nel conteggio". Ecco il centro storico di Roma, Piazza del Popolo è vuota, deserte anche le vie dello shopping, con tutte le saracinesche abbassate. "Triste però se serve, speriamo di risolvere qualcosa". "Sarà una Pasqua chiusa per tutti, tutti a casa. Vaccino, vaccino, vaccino. É l'unica". Nel Lazio si è raggiunta la soglia del milione di vaccinati, nella fascia degli over 80, più della metà di chi si è prenotato ha ricevuto la seconda dose ma la tensione resta alta, nessuna concessione al virus. I casi di nuovi contagi a Roma, nelle ultime 24 ore, sono 1000. Il valore Rt è a 0,98. Il rischio è soprattutto per le terapie intensive degli ospedali, che in tutto il Lazio, hanno raggiunto il tasso di occupazione del 40%.