Covid, Sileri a Sky TG24: "Fare più sequenziamenti"

Guardi, l'Italia sta facendo uno sforzo enorme, ovviamente, per sequenziare e per creare quella rete e lei sa perfettamente quanto mi sono impegnato io in prima persona fin dallo scorso dicembre per, diciamo, creare questa rete di laboratori. È evidente che dev'essere fatto uno sforzo maggiore con investimenti maggiori. Cioè il sequenziamento è parte integrante del controllo, anche di come funzionano i vaccini, per non lasciarsi sfuggire varianti. È pur vero che le prime le abbiamo identificate e le garantisco che i nuovi dati per le nuove fresh survey mostreranno dei dati molto più avanti rispetto a quelli che lei ha pocanzi evidenziato. Non nego l'evidenza, lei sa fa perfettamente quanto sono io critico a volte sul sistema e ovviamente bisogna impegnarsi, bisognerà impegnarsi di più e quello che viene fatto è appena sufficiente o poco più che sufficiente, dovremmo raddoppiare, se non addirittura triplicare, i sequenziamenti che vengono fatti.