Covid, sindacati: allarme contagi nel carcere di Bologna

Dentro le mura del carcere della Dozza a Bologna si riducono gli spazi e cresce la circolazione del virus. Il sovraffollamento cronico delle strutture detentive in Emilia-Romagna, tra le regioni più colpite dalla nuova ondata, rende impossibile isolare i contagiati. Lo denunciano i sindacati. Attualmente la situazione è grave perché anche l'isolamento dei contagiati è complicato, si sta facendo riempiendo l'infermeria. L'impatto di questa ondata è ancora più devastante e infatti proprio in questi giorni abbiamo registrato un aumento dei casi, sia tra la popolazione dei detenuti sia anche tra gli operatori. La tabella di qualche giorno fa riportava circa una ventina di casi, adesso già siamo arrivati a 25. Diciamo la fase sicuramente è incrementale. Abbiamo attualmente una presenza di 730 detenuti a fronte di una capienza di 492. Spesso abbiamo superato i 750. In alcuni casi anche abbiamo sfiorato gli 800. Chiediamo soprattutto per situazioni come quella del carcere di Bologna, ma anche per tutti i carceri regionali, un fermo delle entrate, degli ingressi, perché altrimenti è come se si aggiungesse fuoco sull'incendio. Il personale della polizia penitenziaria ha ricevuto la prima dose del vaccino, i detenuti no, bisogna accelerare, ci dicono, e sottoporre tutti al tampone per individuare gli asintomatici. - Abbiamo chiesto a gran voce unitariamente CGIL, CISL e UIL che ci sia uno screening perché se questo elemento viene meno, ovviamente la situazione rischia di finire fuori controllo. Un anno fa, mentre divampava l'epidemia si accendevano i focolai delle rivolte in diversi penitenziari italiani, anche in quello di Bologna. Un monito, ci spiegano, bisogna migliorare le condizioni di vita dei detenuti ed in sicurezza. - Quello è stato un segnale che bisogna intervenire sul sovraffollamento.