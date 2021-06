Voglia di normalità. Voglia di tornare ad essere semplici turisti. I ristoratori del Lago d'Iseo e del Garda, due dei principali laghi Lombardi, sono ottimisti. I turisti stanno arrivando anche dall'estero, segno che la paura sta passando e soprattutto, che cresce la fiducia nel nostro Paese. I ristoratori in particolare, devono fare i conti con i distanziamenti, soprattutto all'interno dei locali, dove vige ancora la regola di quattro persone al massimo attorno ad un tavolo se in Zona Gialla, sei. se in Zona Bianca. All'esterno si può essere anche di più e la bella stagione aiuta. "Finalmente sta partendo la stagione. Abbiamo visto un po' di turisti che stanno iniziando a girare". Rimangono posizioni diverse tra Regioni e Governo, Fedriga chiede un graduale ma rapido ritorno alla normalità. "Noi stiamo lavorando solo all'aperto. Siamo abbastanza ligi nel far rispettare le regole e i clienti sono abbastanza comprensivi e ci aiutano nel rispettarle". "C'è meno caos e si gestisce meglio il flusso di gente che va che viene". Rivedere la gente che passeggia sul lungolago e già di per sé una novità, ma anche un segnale di buon auspicio, per la stagione che si sta aprendo.