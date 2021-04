Saranno 6 milioni e 800 mila gli alunni fisicamente in classe domani, si tornerà ai livelli di febbraio quando l'80.50% di alunni era in presenza. Esce dalla zona rossa la Campania, restano in didattica a distanza gli alunni di Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta. Un nuovo ritorno a scuola in attesa del 26 aprile, quando in zona gialla e arancione, tutte le scuole saranno in presenza al 100%. In zona rossa si andrà in classe fino alla terza media, alle superiori al 50% in presenza. Lancia un messaggio di speranza e di responsabilità il Ministro della Scuola Patrizio Bianchi: dobbiamo tornare alla normalità partendo dalla scuola. Restano i problemi dei trasporti, lo screening dei contagi. Il Ministro Giovannini ha chiesto agli Enti locali uno sforzo per il potenziamento dei mezzi pubblici. Il Governo Draghi ha stanziato 390 milioni. Per quanto riguarda invece lo screening si lavora all'ipotesi di tamponi salivari per gli alunni più piccoli, già sperimentata a Bollate, vicino a Milano. Test antigenici per gli studenti più grandi, a campione, nelle scuole. Giusto fare test a campione, lezioni all'aperto e turni dove serve, dice Agostino Miozzo, Consigliere del Ministro dell'Istruzione, la riapertura, per lui, è un grande risultato. Condividono questa posizione i sindacati per quali è prioritario mettere tutti in sicurezza e chiedono oltre al tracciamento e al potenziamento dei trasporti, anche di aggiornare i protocolli di sicurezza. In settimana, annuncia la Ministra Gelmini, ci sarà un vertice Governo-Regioni sulla logistica.