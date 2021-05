I tamponi salivari molecolari sono pronti a partire per l'estero. L'Europa innanzitutto ma anche il Canada e il Giappone. Brevetto italiano, studio dell'università Statale di Milano insomma, il made in Italy che ha reso più semplice il tampone molecolare e che ora è stato approvato anche dal Ministero della Salute. Basta tenere questo bastoncino in bocca per un minuto e la saliva raccolta analizzata come un normale tampone molecolare. Servirà per monitorare scuole, comunità, carceri, insomma tutti quei luoghi numerosi che necessitano di screening ripetuti. "Abbiamo richieste soprattutto dal Giappone, Canada e da tutta l'Europa, quindi sì, c'è grandissimo interesse anche all'estero. C'è grande interesse soprattutto per gli anziani, per i bambini, poi dipenderà dai ministeri della salute di ogni singolo paese, decidere come utilizzarlo. In Europa sicuramente ci sarà una base di screening, soprattutto in Germania. Negli altri paesi siamo ancora in attesa di sapere come verranno utilizzati". Dopo l'ok del ministero, bisogna ora perfezionare la logistica di questo tampone che si autosomministra. É adatto ai più piccoli e allo stesso valore di un normale molecolare nasofaringeo. Da settembre diventerà fondamentale, ad esempio per il monitoraggio delle scuole e per questo si sta già lavorando per produrne quantità sempre maggiori. "Siamo responsabili di tutte le fasi del processo, a partire dallo stampaggio del tappo e del bastoncino e anche della provetta. Al momento il nostro target è di 60 mila pezzi alla settimana ma il nostro obiettivo è quello di raggiungere almeno i 500 mila pezzi al mese". Nato per i più piccoli, il LolliSponge, diventerà ancora più gradevole, al profumo di limone. "La nuova produzione prevederà l'inserimento di un'aroma all'interno del tappo, in modo che chi lo utilizza si troverà ad avere il tappo esattamente sotto il naso e l'aroma avrà il doppio effetto di rendere più piacevole il prelievo e anche di incrementare la produzione di saliva".