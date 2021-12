Covid, tracciamento casi in tilt in Toscana

Si segnalano criticità nel tracciamento di diverse regioni italiane ammoniva l'ultimo report, prima di Natale, della cabina di regia. Le criticità in pochi giorni sono diventate emergenze. Prendiamo, ad esempio la Toscana, la variante omicron galoppa al di sopra del 70% nelle analisi di laboratorio di microbiologia e virologia a Careggi. Quasi la metà delle persone che riescono a sottoporsi al tampone è positiva al virus. Numeri che non consentono più una registrazione dei contatti. "Con la crescita impetuosa, cosa che determina oltre ai problemi per le persone che rimangono infettate, diciamo i risvolti dal punto di vista gestionale, quindi l' affanno del tracciamento, l'affanno della diagnostica ed è anche una pressione ospedaliera che sta cominciando a crescere"," Che effetto ha questo sul tracciamento dei contatti?" "Effetti, difficili siamo circa 50% questo magari rischia anche di peggiorare perché se la crescita prosegue come probabile per i prossimi giorni devo dire che è difficile immaginare una gestione al 100% accurata come dovrebbe quindi, questo deve trasformarsi anche in un appello per le persone che dovessero rivelarsi positive o per i loro contatti ristretti di non attendere il pezzo di carta Insomma che naturalmente dovrà fare deve arrivare però tutelare loro stessi gli altri attenendosi a quelle regole che sono quelle dell'isolamento in quella e delle misure igieniche personali." Firenze.