Potremmo definirlo una sorta di picco, con i suoi 20 mila passeggeri in transito in 24 ore negli aeroporti milanesi, se non fosse che rispetto a due anni fa, siamo ancora un meno 85%. Un mini esodo tra il 31 marzo e il 7 Aprile, fa segnare però in totale quasi 140 mila viaggiatori, 88 mila a Malpensa, 51600 a Linate. Numeri che non si registravano da diversi mesi e che segnano l'inizio, forse, di una timida ripresa in un momento in cui, mentre in Italia entra nel lockdown di Pasqua, le norme però consentono i viaggi all'estero. Per le Canarie, per esempio, fino al 7 aprile, sono previsti 19 voli, per un totale di 2500 passeggeri. "Fuerteventura" "Quanto tempo resterete?" "Una settimana" "Senta, poi quando tornerete, dovrete fare la quarantena. Ha cambiato qualcosa nei vostri programmi la notizia di dover fare poi la quarantena?" "Ma, se solo di 5 giorni, ho accettato. Speriamo che al ritorno non cambi ancora, perché potrebbe diventare un problema, 5 giorni si può fare. Tanto fai smart working e lavori da casa". "Perché al ritorno cioè, io vado lì per lavorare, poi al ritorno, mi saltano i lavori del ritorno. É un gran casino, cioè, se facessero le ordinanze che sono molto restrittive e poi le rilasciano quando le cose sono vanno meglio, sarebbe meglio che fare le ordinanze più facili e poi, inasprirle quando le cose vanno male". A meno di proroghe, solo chi fa rientro o arriva da un paese dell'Unione Europea in Italia entro il 6 aprile, dovrà sottoporsi a un tampone prima di partire, a 5 giorni di quarantena e a uno successivo a fine isolamento. "Siamo diretti a Fuerteventura e torniamo sabato prossimo, quindi una settimana di vacanza. Il tampone sicuramente sì, però la quarantena mi sembra che finisca il giorno 6, quindi direi di no". Intanto a Malpensa, dopo più di un anno, somo ripresi i collegamenti con New York. Voli Covid-test che consentono, a chi proviene dagli Stati Uniti, di evitare la quarantena all'arrivo in Italia, grazie alla possibilità di fare un tampone antigenico, prima di uscire dall'aeroporto in un aria appositamente dedicata. "L'ultima volo è stato a marzo, quindi pensate, un anno che Milano non è collegata direttamente con New York. New York che faceva, prima del Covid, un milione di passeggeri l'anno, che è circa il traffico della Linate- Fiumicino, quindi capite l'importanza di questo volo".