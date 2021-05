Covid, turisti vaccinati in Liguria e Piemonte. VIDEO

Dopo aver siglato l'accordo per poter vaccinare i turisti liguri e piemontesi, in entrambe le Regioni, durante le vacanze estive, Giovanni Toti e Alberto Cirio, rivendicano il ruolo dei loro territori, come avamposto contro il Covid. Questo proprio mentre il commissario all'emergenza, Paolo Figliolo, in una lettera inviata alla Conferenza delle Regioni, raccomanda ai Governatori, di non fare annunci non coordinati e di continuare a concentrarsi, sulle somministrazioni ai più fragili e agli over 60. Il rischio è insomma, di andare in ordine sparso, confondendo l'opinione pubblica, ma i Governatori tengono il punto, il Presidente della Conferenza, Massimiliano Fedriga, precisa, credo che le ragioni siano rispettando di fatto tutto il programma Vaccinale Nazionale. Se dopo, come giustamente veniva detto, è utile ampliare dei target per non lasciare vuoti, nelle agende vaccinali, secondo me è giusto farlo. Questo accordo non mi pare una cosa particolarmente stravagante ma pragmatico e concreto. puntualizzato Toti. Anche il Governatore piemontese, Cirio, ribadisce il pieno rispetto del Piano Nazionale messo a punto dal Commissario Figliuolo, sottolineando però, come nella gestione della trincea, poi ci si scontra con quelle che sono le esigenze pratiche delle persone. Sulla possibilità di agevolare la vaccinazione dei turisti, comunque la discussione è aperta, ragiona il Presidente della Camera Roberto Fico. "Potrebbe anche essere un sistema. È chiaro che dobbiamo comunque continuare con le vaccinazioni, stiamo andando comunque bene, il monte giornaliero di vaccinazione aumenta e a giugno la media aumenterà ancora ancora di molto. Siamo in una fase positiva, dobbiamo comunque tenere sempre alta la guardia, essere attenti".